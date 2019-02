Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Toyota RAV (ERB-HU 222) vor Haustür gestohlen

Reichelsheim (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag (20. - 21.2) ein Auto im Wert von 30.000 Euro vor der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Bezenbach" gestohlen. An dem schwarzen, zwei Jahre alten Toyota RAV 4 waren zuletzt die Kennzeichen ERB-HU 222 angebracht.

Wem das Auto aufgefallen ist oder näheres zu dem Diebstahl sagen kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell