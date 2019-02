Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Schuppen geht in Flammen auf

Grasellenbach (ots)

Ein Schuppen im Thorweg im Ortsteil Hammelbach ist am Donnerstagnachmittag (21.02.) durch ein Feuer stark beschädigt worden. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle Bergstraße über den Brand im Bereich eines dortigen Sportplatzes informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Schuppen in Flammen stand. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten auf den nahe gelegenen Wald verhindern und das Feuer unter Kontrolle bringen. Bei dem Brand wurde auch ein in dem Schuppen abgestellter Traktor schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06252/706-0 melden.

