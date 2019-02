Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach Zusammenprall schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine 44-Jährige wurde bei einem Zusammenprall mit einem bislang noch unbekannten Mann am Dienstagabend (19.02.) schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen verließ die Frau gegen 21.45 Uhr in Begleitung ein Restaurant im Bereich der Kreuzung Nieder-Ramstädter-Straße / Heinrichstraße und lief in Richtung Roßdörfer Platz. Hier kam ihr der Unbekannte mit schnellen Schritten entgegen. Der Darmstädterin gelang es nicht mehr, dem circa 1,70 Meter großen Mann auszuweichen. Nach dem Zusammenprall fiel sie zu Boden und zog sich schwere Rückenverletzungen zu. Der Mann lief unbeirrt in Richtung Heinrichstraße weiter. Er war dunkel gekleidet und hatte eine kräftige Statur. Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City zu melden.

