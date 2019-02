Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Unbekannte zerstechen Autoreifen

Polizei ermittelt

Babenhausen (ots)

Reifenstecher waren in der Zeit zwischen Mittwoch (20.02.) 20 Uhr und Donnerstag (21.02.) 4 Uhr in der Aschaffenburger Straße unterwegs. Bislang sind der Polizei zwei Fälle angezeigt worden. Die Unbekannten stachen in die Hinterräder eines silberfarbenen Mitsubishi Colt und blauen Ford Transit. Dadurch verursachten sie einen Schaden von mindestens 100 Euro.

Wer ebenfalls betroffen ist oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/ 9656-0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg zu melden.

