Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Trunkenheitsfahrt endet mit über zwei Promille

Weiterstadt (ots)

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte die Polizei am Mittwochabend (20.02.) eine Trunkenheitsfahrt beenden. Durch die Angaben des Zeugen stellte eine Streife des Dritten Polizeireviers den Kia in der Straße "Vorm Heiligen Kreuz" fest und kontrollierten die Fahrerin. Zuvor geriet die 43-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Groß-Gerau durch ihre auffällige Fahrweise in den Fokus des Mitteilers. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Zudem waren die Kennzeichen des Autos entstempelt und ohne Versicherungsschutz. Die Frau musste die Polizisten mit zum Revier begleiten. Dort wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

