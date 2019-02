Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei ermittelt wegen Diebstahl von E-Bikes und Navigationssystem

Pfungstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagmittag (19.02.) und Mittwochmorgen (20.03.) gelangten Kriminelle auf bislang unbekannte Weise in eine Tiefgarage in der Kirchstraße. Die Unbekannten entwendeten aus dieser zwei E-Bikes der Marke Prophete. Aus einem nicht verschlossen Auto nahmen sie noch ein mobiles Navigationsgerät mit. Durch den Diebstahl entstand nach ersten Ermittlungen ein Schaden von rund 900 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 bei der Ermittlungsgruppe in Pfungstadt zu melden.

