Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 39-Jähriger mit 2,92 Promille am Steuer gestoppt

Darmstadt (ots)

Die Fahrt eines 39-jährigen Wagenlenkers endete am Mittwochnachmittag (20.2.) auf der Polizeiwache und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Gegen 14.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt, als er die auffällige Schlangenlinienfahrt des Mannes in der Kasinostraße bemerkte. Im Rahmen der zeitnah von den alarmierten Polizisten durchgeführten Kontrolle, bestätigte sich der Verdacht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte den Wert von 2,92 Promille an. Der Mann aus Niddatal musste die Ordnungshüter zur Wache begleiten. Dort erfolgten eine Blutprobenentnahme, die Anzeigenerstattung und die Sicherstellung des Führerscheins.

