Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König-Zell/ Michelstadt: AG Waldstraße sucht nach Brandstiftung mit Todesfolge, Gäste einer Geburtstagsfeier

Bad König/ Michelstadt (ots)

Die Arbeitsgruppe Waldstraße, die seit den Bränden in Bad König/ Zell und Michelstadt, bei denen eine 67-jährige Frau zu Tode kam, ihre Arbeit aufgenommen hat, sucht jetzt gezielt nach Zeugen.

Ermittlungen zufolge soll an dem Brandabend, 28. Dezember, im Ortsteil Zell, ein Geburtstag gefeiert worden sein. Drei Jugendliche, die Gäste der Feier waren, ein 17-Jähriger sowie zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen wurden zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr auf dem Spielplatz Helmertweg/ Faltenweg von einer Polizeistreife kontrolliert. Sie, wie auch andere Geburtstagsgäste können wichtige Zeugen für die weiteren Ermittlungen sein. Die Beamten der AG Waldstraße bitten daher dringend die Gäste der Feier sowie die Person, die an dem Tag in Zell ihren Geburtstag gefeiert hat, sich bei der Polizei in Erbach persönlich, per Email, ag-waldstrasse.ppsh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter der 06062 / 9530 zu melden.

