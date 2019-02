Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: Auto mittig auf der Straße abgestellt

dadurch Unfallflucht geklärt

Mühltal (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Dienstagabend (19.02.) gegen 21.20 Uhr ein Auto auf der Bundesstraße 449 bei Traisa auf, welches unbeleuchtet mitten auf der Straße stand. Nachdem der Zeuge die Fahrerin ansprach, die sich im Fahrzeug befand, ließ diese den Motor aufheulen, fuhr wenige Meter und blieb erneut mittig der Fahrbahn stehen. Eine hinzugerufene Streife der Polizeistation aus Ober-Ramstadt überprüfte und kontrollierte die Frau daraufhin. Die Beamten stellten bei der 54-Jährigen nicht nur starken Alkoholgeruch, sondern auch frische Schäden am Auto fest, unter anderem fehlte ein Seitenspiegel.

Die Polizisten stellten bei den weiteren Ermittlungen fest, dass die 54-Jährige knapp eine Stunde zuvor einen Unfall in Höhe der Böllenfalltorkurve verursachte. Dabei geriet sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges zusammen. Der abgefahrene Seitenspiegel ihres Autos blieb am Unfallort zurück. Dabei entstand ein Sachschaden von zirka 800 Euro. Verletzt wurde nach ersten Ermittlungen niemand.

Die Streife nahm die Fahrerin mit zur Wache, wo sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet und ihr Führerschein sichergestellt.

Da das schwarze Auto der Frau noch weiter Schäden an der Front sowie an der Seite aufweist, welche sich bislang nicht zuordnen lassen, suchen die Beamten noch weitere Geschädigte oder Zeugen, die eine Unfallflucht mit einem schwarzen Mazda beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

