Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: 1500 Euro Sachschaden nach Einbruch

Bensheim (ots)

Nachdem am Dienstag (19.2) zwischen 15.15 Uhr und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Melibokusstraße im Ortsteil Auerbach eingebrochen wurde, sucht die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter ein Fenster zum Wohnzimmer aufgebrochen. Aus dem Haus wurde jedoch nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden ist 1500 Euro hoch. Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

