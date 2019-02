Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Nichts zu holen im Kleingartenverein

Polizei ermittelt wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl

Viernheim (ots)

Der Polizei wurden am Dienstag (19.2) acht, zum Teil aufgebrochene, Gartenhütten im Kleingartenverein "Am Forst" gemeldet. Ein oder mehrere Personen verschafften sich in der Nacht unter anderem Zutritt, indem Türschlösser zu den Grundstücken und Hütten aufgebrochen wurden. Offensichtlich war für die Täter nichts zu holen, so dass sie ohne Beute weiterzogen.

Wer verdächtige Personen im Tatzeitraum bemerkt hat, setzt sich bitte mit den Ermittlern (DEG) in Viernheim in Verbindung. Telefon: 06204 / 974717.

