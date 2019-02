Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach/ Wahlen: 7-Jähriger vom Auto erfasst

Grasellenbach (ots)

Ein siebenjähriger Junge wurde am Dienstag (19.2) gegen 14.50 Uhr in der Volkerstraße im Ortsteil Wahlen von einem Auto angefahren und verletzt. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Junge noch ansprechbar. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Dennoch wurde ein Rettungshubschrauber für die weitere medizinische Abklärung in einer Klinik angefordert. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnisse ist der 7-Jährge zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen, wo er von einem 51 Jahre alten VW Passat-Fahrer erfasst wurde. Der Autofahrer aus Grasellenbach war auf dem Weg nach Hammelbach. An dem Passat ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell