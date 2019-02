Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Auf Beutezug im Sportgebiet West

Viernheim (ots)

Im Gartengelände an der Westumgehung im Sportgebiet West haben sich offensichtlich in der Nacht zum Montag (17. - 18.2.) Kriminelle umgesehen. Nachdem die Ganoven ihr Fahrzeug abgestellt hatten, zogen sie los, um vom nahegelegenem Freizeitgelände Reitzubehör und Gartengeräte, wie ein Rasenmäher und zwei Stromaggregate mitnehmen zu können. Für den bequemen Transport wurde das Diebesgut kurzfristig mit einem Schubkarren zum Gartengrundstück geschoben und stehengelassen. Einen weiteren Rasenmäher und eine Kettensäge stahlen die Diebe von einem dortigen Grundstück. Möglicherweise waren die Diebe bereits vorher in Lampertheim-Rosenheim unterwegs. Dort wurden ebenfalls Reitzubehör und Gartengeräte gestohlen (wir haben berichtet)

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt. Wer das kriminelle Treiben beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (DEG) in Viernheim. Telefon: 06204 / 974717.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4196102

