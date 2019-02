Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Kriminalpolizei ermittelt wegen zwei Einbrüchen

Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Wochenende (15.02. bis 18.02.) ereigneten sich gleich zwei Einbrüche in Alsbach.

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag (16.02.) 16 Uhr und Sonntag (17.02.) 12 Uhr in eine Villa im Brückenweg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können noch keine Angaben über einen möglichen Schaden gemacht werden.

Ein weiterer Einbruch konnte am Sonntag (17.2.) gegen 09.45 Uhr in der Karlsstraße festgestellt werden. Kriminelle versuchten die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln, was jedoch misslang. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden, bleibt derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro.

In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

