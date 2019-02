Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Lützelbach: Polizei ermittelt wegen Diebstahl aus Fahrzeug (DA-N 1280)

Modautal-Lützelbach (ots)

Diebe entwendeten am Samstag (16.02.) in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr einen in einer offenen Scheune in der Brandauer Straße abgestellt Transporter der Marke Volkswagen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Der weiße VW weist eine große Beschädigung an der Schiebetür der Beifahrerseite sowie eine Delle im oberen rechten Bereich der Heckklappe auf.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell