POL-DA: Breuberg-Neustadt: Diebe entdecken Handtasche im Auto

Breuberg (ots)

Eine halbe Stunde hat Dieben gereicht, um eine Handtasche am Montagmittag (18.2) aus einem Auto zu stehlen. Für einen kurzen Spaziergang wurde der blaue Ford auf dem Parkplatz in der Burgstraße abgestellt. Die Handtasche deponierte die Autofahrerin im Fußraum auf der Beifahrerseite. Um an die Tasche zu kommen, zerstörten die Täter die Beifahrerscheibe.

Die Polizei in Erbach (K 21/ 22) ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Telefonisch sind die Beamten unter der zentralen Rufnummer 06062 / 9530 zu erreichen.

