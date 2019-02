Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geld aus Zigarettenautomat gezogen

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Der Gelddiebstahl aus einem Zigarettenautomat in der Gottlieb-Daimler-Straße wurde am Montag (18.2) in Viernheim angezeigt. Die Tat wurde nach bisherigem Ermittlungsstand am letzten Freitag (15.2) verübt. Mit einem Hilfsmittel haben die Diebe die Geldscheine aus dem Gerät herausgezogen.

Hinweise zu der Tat werden bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06204 / 974717 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell