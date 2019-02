Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Alkohol, Tablet und Mountainbike gestohlen

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots)

Eine zu einem Wohnhaus in der Heidelberger Landstraße/ Ecke Büschelstraße dazugehörige Gartenhütte geriet in der Nacht zum Montag (17.-18.2.) in den Fokus Krimineller. Im Schutze der Dunkelheit hebelten die Täter gewaltsam ein Fenster des Gartenhauses auf, betraten den Raum und entwendeten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke sowie ein Tablet. Aus einem angrenzenden Schuppen ließen sie zudem ein schwarzes Mountainbike der Marke FOCUS mitgehen. Der Wert der erbeuteten Gegenstände wird derzeit auf rund 2000 Euro geschätzt. Der verursachte Schaden dürfte sich nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 500 Euro belaufen. Am Montagmorgen, kurz vor 11 Uhr, hatten die Eigentümer die Spuren der Diebe entdeckt und die Polizei verständigt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Möglicherweise wurden die Täter beim Abtransport der Beute beobachtet? Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06157/95090 in Verbindung zu setzen.

