POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Oberzent (ots)

Obwohl Einbrecher mehrfach ansetzten, um die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Odenwaldstraße in Beerfelden aufzubrechen, hielt diese stand. Erfolglos suchten die Täter schließlich am Samstag (16.2) zwischen 16 Uhr und 18 Uhr das Weite. An den Türen hinterließen sie einen Schaden in Höhe von 800 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird geben sich unter 06062/ 9530 an die Beamten des Kommissariats 21/ 22 zu wenden.

Tipps zum wirksamen individuellen Einbruchsschutz erhalten Sie über die Berater des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/ 969-4030. Anschaulich und kompetent zeigen die Beamten Wege auf, wie auch Sie ihr Hab und Gut sicher vor Kriminellen schützen können. Schauen Sie doch mal bei uns im Internet vorbei! Rund um die Uhr haben wir für Sie unter www.polizei-beratung.de geöffnet.

