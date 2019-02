Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher ohne Beute

Viernheim (ots)

Die Tür eines Restaurants in der Schwetzinger Straße hielt trotz eines Einbruchsversuchs stand. Kriminelle konnten diese zwar durch die Gewalteinwirkung zwischen Samstagabend (16.2), 23.30 Uhr und Sonntagmorgen (17.2), 10 Uhr, einen Spalt öffnen, jedoch reichte es nicht aus, um ins Geschäft einbrechen zu können.

In der Walter-Oehmichen-Straße gelangten hingegen Täter am frühen Samstag (16.2) in die Bäckerei eines Einkaufsmarktes. Gestohlen wurde offensichtlich nichts, nachdem der Tresor nicht zu knacken war. Ähnlich war der Verlauf in einer weiteren Bäckerei in der Jahnstraße. Trotz des Versuchs, den massiven Tresor zu öffnen, konnten die Täter das Behältnis nicht aufmachen und mussten ohne Beute den Tatort verlassen. Die Tatzeiten grenzen die Ermittler zwischen 2 Uhr und 4 Uhr morgens ein.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 7060.

