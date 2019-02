Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: In Weinheim aufgefallen - in Heppenheim gestoppt

Heppenheim (ots)

Vermutlich durch die unsichere Fahrweise ist eine 32-jährige Autofahrerin aus Heppenheim am Samstagabend (16.2) in Weinheim anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, die ihre Beobachtungen der Polizei gemeldet haben. Auf dem Weg nach Heppenheim könnte die 32-Jährige noch einen Schaden an einer Baustelle verursacht haben, bis sie schlussendlich in der Siegfriedstraße durch Polizeibeamte gestoppt werden konnte. Nachdem die unter Alkoholeinfluss stehende Frau einen Wert von 1,6 Promille aufwies, wurde sie zwecks Anzeigenerstattung und Blutentnahme mit auf die Wache genommen. Ihren Führerschein hat sie bis auf Weiteres abgeben müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell