POL-DA: Darmstadt: Parfum gestohlen

Ladendieb in Haft

Darmstadt (ots)

Nach einem wiederholten Ladendiebstahl in der Rheinstraße am Freitag (15.2.), sitzt ein 41 Jahre alter Mann seit Freitagnachmittag in Untersuchungshaft.

Der Mitarbeiter eines Parfumgeschäfts konnte den Beschuldigten gegen 12.30 Uhr dabei beobachten, wie er Flakons im Wert von rund 540 Euro entwendete.

In Begleitung eines Komplizen suchte er zu Fuß im Anschluss das Weite, konnte aber auf dem Friedensplatz von dem aufmerksamen Mitarbeiter eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Seinem Begleiter gelang jedoch die Flucht. Bereits am Vortag und im gleichen Geschäft war der Beschuldigte bei einem ähnlich gelagerten Diebstahl gesehen worden, konnte jedoch in unbekannte Richtung entkommen.

Nun wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Mit den weiteren Untersuchungen zu dem Fall ist die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei betraut.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Komplizen geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. (Rufnummer 06151/969-0)

