Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Frau von Zug tödlich erfasst

Polizei sucht dringend Zeugen

Bickenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16.02.) wurde eine 40-jährige Frau kurz nach Mitternacht am Bahnhof in der Hartenauer Straße von einem Zug tödlich erfasst. Nach ersten Ermittlungen der Beamten endete ein Familienstreit wohl im Suizid. Weitere Hintergründe zur Todesursache sind derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Für die weiteren Ermittlungen suchen die Ermittler der Kriminalpolizei (K10) aus Darmstadt Zeugen, die am Bahnhof in Bickenbach gegen 0 Uhr das Geschehen beobachtet haben. Hinweise können unter der Rufnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

