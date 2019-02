POL-HP: Verkehrsunfall in Fürth

Polizeipräsidium Südhessen

Fürth - Am Samstag, den 16.02.19 gegen 17:00 Uhr kam es auf der B 38 zwischen Fürth/OT Krumbach und dem Gumpener Kreuz zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines flüchtenden Motorradfahrers. Ein Heppenheimer PKW Fahrer mit einem schwarzen 6 er Golf befuhr die Strecke in Richtung Gumpener Kreuz, als ihm in einer Rechtskurve auf seiner Fahrbahnseite ein buntes Motorrad, vermutlich Naked-Bike, entgegen kam. Um einen drohenden Frontalzusammenstoß zu vermeiden steuerte der PKW Fahrer seinen PKW nach links und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW kam mit erheblichen Beschädigungen in der Böschung zum Stehen.

Der Fahrer des beteiligten Motorrades entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Heppenheim bitte um Hinweise zum o.g. Fahrer unter der Tel. 0 62 52 / 70 60

