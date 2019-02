Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB 5: Pkw überschlägt sich - Zeugen gesucht

Zeppelinheim (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen (17.02.) überschlug sich auf der BAB 5 in Richtung Norden kurz vor der Anschlussstelle Zeppelinheim ein roter Renault Twingo aus dem Landkreis Göttingen. Der Renault soll dabei von einem dunklen Pkw mit gelben Kennzeichen beim Fahrstreifenwechsel übersehen worden sein. Der 25-jährige Göttinger Twingofahrer sei dabei auf dem dritten Fahrstreifen gefahren, als besagter dunkler Pkw vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 25-jährige stark ab und geriet hierbei ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug nach links in die Betonleitwand und überschlug sich anschließend. Die Polizeiautobahnstation Südhessen sucht nun nach dem anderen Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/87560 zu melden. Der Fahrer des Twingo kam mit leichten Blessuren davon, welche im Uniklinikum Frankfurt versorgt wurden. Drei der vier Fahrspuren mussten für die Bergung etwa 2 Stunden lang gesperrt werden.

