Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: geparkter PKW in Büttelborn- OT Worfelden beschädigt- Wer kann Hinweise zu Verkehrsunfallflucht vom 05/06.02.2019 abgeben?

Büttelborn OT Worfelden (ots)

Die Geschädigte parkte ihr Kraftfahrzeug(roter Opel Astra)vom Dienstag, den 05.02.2019, gg. 19:45 bis zum Mittwoch, den 06.02.2019, 07:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Unterdorf" Höhe Hausnummer 1 A in Büttelborn OT Worfelden Als die Geschädigte am 06.02.2019 zu ihrem Fahrzeug geht, bemerkt sie, dass die komplette linke Fahrerseite Lackkratzer aufweist sowie der linke Außenspiegel abgebrochen war. Der entstandene Sachschaden am geparkten Fahrzeug wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt. Wer kann Angaben zur Unfallursache bzw. zu dem Unfallfahrzeug abgeben?

