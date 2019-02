Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Fahrzeug angefahren und anschließend geflüchtet

Groß-Gerau (ots)

Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Hyndai in der Gabelsberger Straße 9 in 64521 Groß-Gerau ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den schwarzen Hyndai in dem Zeitraum vom 12.02.19, 07.55 Uhr - 13.02.2019, 07.05 Uhr und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden ca. 500.-- EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Groß-Gerau

Führer, PHK



Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell