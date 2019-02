Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: 94-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt

Darmstadt Ortsteil Eberstadt (ots)

Darmstadt Ortsteil Eberstadt - Am Samstag den (16.02.) kam es gegen 15.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in der Brandenburgerstraße zu einem Brand im 7. OG eines Mehrfamilienhauses. Nachbarn hatten gegen 15.10 Uhr Rauch aus der angrenzenden Wohnung wahrgenommen und geistesgegenwärtig die Feuerwehr alarmiert. Die 94-jährige Mieterin befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung und konnte mittels eines Zweitschlüssels durch Nachbarn befreit werden. Sie hatte bereits Rauchgase eingeatmet und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehren aus Darmstadt und Eberstadt konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Geschosse verhindert werden. Die Wohnung der 94-jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Gefertigt: POK Wegerle, Pst. Pfungstadt/ EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 9693030

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell