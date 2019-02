Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Samstag den 16.02.2019 zwischen 12:45 Uhr und 15:45 Uhr wurde in der Ernst-Schneider-Straße in Heppenheim ein geparkter Mini beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 500 Euro. Im Zusammenhang mit dem Unfall wird ein gelbes Fahrzeug gesucht, welches sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 7 706 - 0

