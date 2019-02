Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Zwei Blumengeschäfte im Visier von Kriminellen

Nauheim (ots)

Zwei Blumengeschäfte in der Mühlstraße und der Königstädter Straße gerieten in der Nacht zum Freitag (15.02.) in das Visier von Kriminellen.

Während die Täter mit ihren Aufbruchsversuchen an der Eingangstür der Ladens in der Königstädter Straße scheiterten, drangen sie gewaltsam in das Geschäft in der Mühlstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend, machten nach derzeitigem Ermittlungsstand aber keine Beute.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang und bittet um Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell