Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Diebe in Sporthalle

Polizei sucht Zeugen und warnt

Alsbach-Hähnlein (ots)

Während eine Sportgruppe trainierte, betraten Unbekannte am Donnerstagabend (14.02.), in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr, eine Turnhalle in der Benno-Elkan-Allee. Die Langfinger begaben sich unbemerkt in die Umkleidekabinen und erbeuteten mehrere Mobiltelefone, Schmuck und Geldbeutel im Gesamtwert von über 800 Euro. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Die Polizei warnt! Lassen Sie Ihre Wertgegenstände in unverschlossenen Räumen niemals unbeaufsichtigt zurück.

Hinweise können unter der Rufnummer 06157/9509-0 der Polizei in Pfungstadt (DEG) mitgeteilt werden.

