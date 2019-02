Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Suzuki entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (14.-15.2.) hatten es noch unbekannte Kriminelle auf einen in der Flotowstraße geparkten weißen Suzuki, Modell Jimny, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagmorgen, 6 Uhr, Zutritt zu dem Fahrzeug und suchten dann mit dem Auto das Weite. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Gefährt die Kennzeichen DA-HF 100 angebracht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

