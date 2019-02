Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt- Schneppenhausen: Brand verursacht hohen Schaden

Weiterstadt (ots)

In der Ringstraße fing eine Biotonne am frühen Donnertagmorgen (14.02.) gegen 01.40 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu brennen an. Die Tonne befand sich unter einem Carport, auf welches das Feuer übergriff. Die freiwilligen Feuerwehren aus Weiterstadt und Schneppenhausen konnten das Feuer schnell löschen und so größeren Schaden verhindern. Der Brand verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Ermittlungen könnte Fahrlässigkeit den Brand ausgelöst haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell