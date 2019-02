Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Restaurant und Pizzeria im Visier von Kriminellen

Rüsselsheim (ots)

Das Restaurant der Opelvillen sowie eine Pizzeria am Berliner Platz gerieten in der Nacht zum Donnerstag (14.02.) in das Visier von Kriminellen.

In beiden Fällen schlugen die Täter Scheiben ein, um sich Zugang in die Lokale zu verschaffen. Während die ungebetenen Besucher in der Pizzeria ein Tablet entwendeten, ließen sie im Restaurant der Opelvillen mehrere Flaschen Spirituosen mitgehen.

Die Beamten des Einbruchskommissariats K 21/22 in Rüsselsheim prüfen nun einen Tatzusammenhang und bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell