Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vermutlicher Grabscher festgenommen

Griesheim (ots)

Am Mittwoch (13.02) wurde wegen sexueller Belästigung gegen einen dunkelhäutigen Mann Anzeige erstattet. Er steht im Verdacht, dass er eine Frau gegen 07.45 Uhr in der Straßenbahn unsittlich berührte. Durch die genauen Angaben der Anzeigenden konnte der 22-Jährige Tatverdächtige am Donnerstag (14.02) gegen 07.45 Uhr, an der Haltestelle Freiligrathstraße, Ecke Darmstädter Straße, durch die Polizei festgenommen werden.

Möglicherweise sind noch weitere Personen durch die Übergriffe des Mannes betroffen.

Diese, wie auch Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell