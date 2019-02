Polizeipräsidium Südhessen

Ein weißer Mercedes SUV wurde am Donnerstag (14.02) gegen 05.40 Uhr bei der Polizei in Dieburg als gestohlen gemeldet. Nach weniger als zwei Stunden konnte das Fahrzeug, trotz ausgetauschter Kennzeichen, auf der Autobahn 4 bei Jena durch die Polizei in Thüringen lokalisiert und verfolgt werden. Kurz darauf verunfallte der 35-jährige Fahrer mit dem SUV und konnte gegen 7 Uhr durch die Einsatzkräfte in Gera festgenommen werden. Der Fluchtfahrer verletzte sich leicht am Kopf, weitere Personenschäden blieben aus. Der Mercedes wurde frontal beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Zuvor wurde der Wagen durch seinen Besitzer am Mittwochabend (13.02) gegen 18.00 Uhr in der Theodor-Storm-Straße abgestellt. Die Kriminellen entwendeten das Fahrzeug auf unbekannte Weise und tauschten im weiteren Verlauf die Kennzeichen aus.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21-22) ermittelt gegen den osteuropäischen Fahrer wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen. Wer zu dem Diebstahl in Münster Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

