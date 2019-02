Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Betrunkener Autofahrer fährt tankender Polizeistreife über den Weg

Darmstadt (ots)

Zwei Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen betankten in der Nacht zum Donnerstag (14.02.) gegen 0.30 Uhr gerade den Streifenwagen an einer Tankstelle in der Rheinstraße, als ein 53 Jahre alter Autofahrer auf das Tankstellengelände fuhr.

Die Ordnungshüter bemerkten aufgrund ihres geschulten Auges rasch, dass der Wagenlenker unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,79 Promille an.

Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie der Verlust seiner Fahrerlaubnis.

