POL-DA: Eppertshausen: Zufälliger Drogenfund führt zur Untersuchungshaft

Eppertshausen (ots)

Der Polizei in Dieburg gelang es am Sonntag (10.02), durch einen zufälligen Drogenfund, einen 33-Jährigen Mann festzunehmen. Vorausgegangen war ein Notruf wegen familiärer Streitigkeiten in der Babenhäuser Straße. Als die Beamten die Situation in der Wohnung schlichteten, stellten sie zufällig Drogen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine Menge von über 2.000 Gramm Marihuana und Amphetamin sowie mehr als 2.500 Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden. Zusätzlich wurde eine Schreckschusswaffe ohne Prüfsiegel sowie ein Baseballschläger und ein Pfefferspray sichergestellt. Der Verdächtige wurde am Montag (11.02) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Untersuchungsrichter vorgeführt und ging in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungsbehörden ermitteln nun wegen des illegalen Handels von Drogen in nicht geringer Menge und wegen des illegalen Waffenbesitzes.

