POL-DA: Lampertheim: 36-Jähriger nach versuchtem Einbruch festgenommen

Polizei fahndet auch mit Hubschrauber nach flüchtigen Komplizen

Lampertheim (ots)

Polizeistreifen haben am Samstagabend (09.02.) nach einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude im Stadtteil Hüttenfeld einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Um kurz vor 20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten drei verdächtige Personen, die sich an an dem Bürohaus in der Seefeldstraße zu schaffen machten. Sofort alarmierte Polizeistreifen nahmen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung den 36-Jährigen, der im Rhein-Neckar-Kreis wohnt, noch in Tatortnähe fest. Seine beiden Komplizen flüchteten in Richtung Neubaugebiet und konnten auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers bislang nicht geschnappt werden. Einer der Unbekannten war etwa 1,80 Meter groß, trug einen roten Schal oder eine rote Maske vor dem Gesicht sowie eine dunkle Jacke mit weißen Abzeichen. Der Zweite war lediglich 1,70 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke sowie einem dunklen Schal & einer dunklen Mütze bekleidet. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung (06252/706-0).

