Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (09.02.) sind bislang noch unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Schwetzinger Straße eingebrochen. Zwischen kurz vor Mitternacht und 9.40 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich die Kriminellen durch die aufgebrochene Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Gastraum und durchsuchten mehrere Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch Nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell