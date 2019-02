Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Kleidung und Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Zwingenberg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus haben Kriminelle im Laufe des Wochenendes Schmuck und Kleidung erbeutet. Zwischen 6 Uhr am Freitagmorgen (08.02.) und 8.30 Uhr am Sonntagmorgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen in der "Wiesenpromenade West" ein und durchwühlten das Innere des Hauses. Mit der Beute, deren Wert auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird, entkamen die Ganoven anschließend unerkannt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung (06252/706-0).

