Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Riedstadt, OT Goddelau, Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und dann geflüchtet

Riedstadt, OT Goddelau (ots)

Am vergangenen Freitag parkte der Besitzer seinen grünen Mazda MX 5, um 17:30 Uhr, in der Schillerstraße, Höhe Hausnummer 2, in einer gekennzeichneten Parkfläche. Als er am darauffolgenden Tag, gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er sofort die große Delle am linken vorderen Kotflügel. Vom Verursacher keine Spur, der vermutlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite rückwärts ausparkte und hierbei mit seinem Heck gegen den grünen Madza fuhr und danach das Weite suchte. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

