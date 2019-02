Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht am Friedensplatz

Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am 10.02.2019 um 00:49 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Betonsäule eines Wohn- und Geschäftshauses am Friedensplatz 2-4 in Rüsselsheim. An der Säule entstand geringer Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

