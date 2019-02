Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Brand in einem Wohnhaus

Erzhausen (ots)

Am Sonntag (10.02.) wird durch einen Anwohner eines Anwesens in der Kranichsteiner Straße gegen 02.05 Uhr ein Feuer gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr wird der Brandherd im dortigen Kellerbereich lokalisiert. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an. Die Hausbewohner werden in einer nahe gelegenen Schule betreut. Über die Brandursache und den entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Matthias Brosch, PHK und PvD

