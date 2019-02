Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verkehrsunfallflucht unter Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein.

Reichelsheim-Beerfurth (ots)

Am 09.02.2019 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen ein beschädigter Pkw in Beerfurth gemeldet. Eine Streife der Polizeistation Erbach konnte vor Ort einen stark unfallbeschädigten grauen Pkw VW Golf vorfinden, von welchem die Kennzeichenschilder entfernt waren. Nach intensiven Ermittlungen steht ein 16-jähriger Beerfurther unter Verdacht das Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol und mutmaßlich anderen berauschenden Mitteln im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben. Außerdem soll er den Fahrzeugschlüssel ohne des Wissens des Schlüsselberechtigten entwendet haben, um so das Fahrzeug widerrechtlich nutzen zu können. Mit diesem Fahrzeug verlor er anschließend zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr in einer Linkskurve, aufgrund seines Alkohol und mutmaßlichem Drogenkonsums sowie überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er auf eine Böschung auffuhr und frontal gegen einen Baum prallte. Nach dem Unfall stellte der Beerfurther das Fahrzeug an der Unfallstelle ab, entfernte die Kennzeichen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der widerrechtlich genutzte Pkw hat nur noch Schrottwert. Gef. Stark, PK'in, PSt Erbach

