POL-GG: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom 09.02.2019

64521 Groß-Gerau,Am Marktplatz (ots)

Der Fahrer eines blauen Mazda CX5 parkte seinen PKW am Samstag, den 09.02.2019 zwischen 12:30 bis 13:30 Uhr auf dem Parkplatz "Am Marktplatz" in Groß-Gerau. Ein noch unbekannte Fahrer streift vermutlich mit dem vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite beim Ein.- oder Ausparken den vorderen Kotflügelbereich der Beifahrerseite des parkenden Fahrzeuges. Danach entfernt sich der unbekannte Fahrer von der Unfallörtlichkeit ohne die erforderliche Warte.- und Meldepflicht nachzukommen. Am geparkten blauen Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000,00 Euro.

Wer hat mögliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise hierzu abgeben?

