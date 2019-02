Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Anthrazitfarbener Mercedes Sprinter, OF-PA1832, in Babenhausen gestohlen.

Babenhausen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 08.02.2019, 21:00 Uhr und Samstag, 09.02.2019, 05:45 Uhr, wurde in der Amtsgasse in Babenhausen, ein auf dem Friedhofsparkplatz abgestellter anthrazitfarbener Lkw Mercedes Sprinter, OF-PA1832, gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst.

