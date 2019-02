POL-GG: 3x Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

Verkehrsunfallflucht 1

Tatort: Rüsselsheim, Ochsengasse Tatzeit: Montag, 04.02.19, 21.55 Uhr - Di., 05.02.19, 06.00 Uhr

Wie erst jetzt bekannt wurde, parkte die 27-jährige Geschädigte Mörfelderin im Tatzeitraum ihren weißen Pkw Peugeot 208 ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkfläche der Ochsengasse. Am Dienstag, 05.02.2019, 06.00 Uhr stellte die Geschädigte fest, dass vermutlich ein blaues Fahrzeug ihren Pkw beschädigt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht 2

Tatort: Rüsselsheim, Rugbyring / Alzeyer Straße Tatzeit: Freitag, 08.02.2019, 17.50 Uhr

Die 41-jährige Geschädigte Rüsselsheimerin befuhr mit ihrem roten Pkw Opel Adam die Alzeyer Straße in Richtung Rugbyring auf dem rechten von zwei Fahrstreifen für ihre Richtung. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem weißen Pkw Opel Meriva links neben dem Pkw der Geschädigten und schnitt diesen beim Abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 2000,00 Euro. Das Kennzeichen des Unfallverursachers konnte abgelesen werden. Diesbezügliche Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfallflucht 3

Tatort: Rüsselsheim, Georg-Treber-Str. 77 Tatzeit: Freitag, 08.02.2019, 17.50 Uhr

Der 28-jährige Rüsselsheimer Unfallverursacher beschädigte beim Wenden das ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkende Firmenfahrzeug Ford Fiesta. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 1800 Euro.

