POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Fahrzeugbrand an der AS Seeheim-Jugenheim

Am heutigen Freitagabend (08.02.2019) gegen 18:10 Uhr brannte ein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts an der AS Seeheim-Jugenheim auf der BAB 5, Fahrtrichtung Süden, komplett aus. Die 40-jährige Fahrerin aus Wiesloch erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr Pfungstadt benötigte ca. 45 Minuten, um das Fahrzeug und den dabei entstandenen Böschungsbrand zu löschen. Die Fahrbahn musste dafür zunächst komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich dabei im Feierabendverkehr auf bis zu 5 km zurück. Weitere 45 Minuten war die rechte Spur gesperrt, um das Fahrzeug zu bergen. Gegen 19:45 Uhr wurde der Verkehr wieder komplett freigegeben.

