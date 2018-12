Reinheim (ots) - Am Montagabend (10.12.), gegen 17.30 Uhr, ereignete sich in der Darmstädter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger mit einem noch unbekannten Auto kollidierte. Ein 40 Jahre alter Mann aus Darmstadt überquerte dort in Höhe einer Bäckerei die Straße, als er von einem aus Richtung Westring kommenden Auto am rechten Bein touchiert und dabei leicht verletzt wurde. Zur weiteren Versorgung wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, setzte der noch unbekannte Autofahrer seine Fahrt in einem als "groß" und "weiß" beschriebenen Wagen fort. Die Polizei in Ober-Ramstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen, Hinweise zu dem flüchtenden Auto oder dessen Wagenlenker geben können. Alles Sachdienliche wird von den Beamten unter der Telefonnummer 06154/63300 entgegengenommen.

